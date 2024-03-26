Около 12:40 жители Сум услышали взрывы, на тот момент в регионе была объявлена воздушная тревога из-за активности авиации Российской Федерации вблизи государственной границы, информирует «НБН».

Позже пресс-служба областной военной администрации сообщила, что российские захватчики нанесли по Сумам авиационный удар. Самолеты путинских войск обстреляли гражданскую инфраструктуру города.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. На месте удара работают все необходимые службы, последствия обстрела уточняются.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк высказался об авиационных ударах войск страны-агрессора по Сумской области. Военачальник рассказал, что поможет защитить регион от российского террора КАБами.