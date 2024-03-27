О том, что бытовых потребителей Украинцы ожидает поэтапное и безусловное поднятие тарификации коммунальных услуг, пишет «НБН», ссылаясь на текст пересмотренного «Меморандума», опубликованный на официальной странице МВФ, уже подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмигаль, министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Андреем Пышным.

Помимо повышения тарифов на «коммуналку», в Украине реформируют энергетический сектор для возобновления и усиления конкуренции на газовом рынке, в соответствии с «дорожной картой» постепенной «либерализации» (отказ от государственного регулирования цен). В частности, такой измененный подход вызван тем, что компании-поставщики слишком много задолжали «Нафтогазу», как вследствие войны, так и из-за разницы в тарифах.

Предполагается, что только после проведения независимого аудита финансового положения вышеописанных компаний, четко определившего суммы задолженностей и причины их накоплений, государство наконец задумается и о повышении тарифов для населения.

Ранее мы писали о том, что в Госстате показывали, как в течение года в Украине выросли тарифы на «коммуналку».