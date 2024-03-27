О том, сколько граждан получили ранения различной степени тяжести вследствие ракетной атаки на данный город, осуществленной армией государства-террориста РФ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталия Кима.

По словам главы Николаевской ОВА, из-за очередного военного преступления российско-оккупационных войск вторжения, то есть ракетного удара по административному центру Николаевщины, пока известно о шести пострадавших гражданах.

Ким уточнил, что в соответствии с предварительной информацией, одна из пострадавших особ находится в состоянии невыясненной степени тяжести.

Кроме того, гражданам не следует покидать укрытия, поскольку в регионе продолжают звучать сирены «воздушной тревоги».

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