В аналитическом материале ISW отмечается, что командование войск Российской Федерации может в конце весны или начале лета сосредоточить наступление захватчиков на западе Донетчины, информирует «НБН».

По словам американских экспертов, вероятно, руководство ВС РФ захочет использовать устойчивое, но незначительное продвижение «освободителей» на фронте в регионе. Для этого россияне начали накапливать силы в районе Бахмута, Авдеевки, на западе Запорожья и вдоль Харьковско-Луганского направления.

Аналитики напомнили, что «вторая армия мира» ограничена в живой силе и планировании, поэтому, скорее всего, войска Путина смогут начать наступление только на одном оперативном направлении.

Ранее о возможной подготовке армии страны-агрессора к контрнаступлению сообщал глава государства Владимир Зеленский. Президент спрогнозировал сроки начала операции ВС РФ.