Представитель ВС ВСУ в эфире Новини.LIVE заявил, что Силы обороны могут бороться с корректируемыми авиационными бомбами, которые российские захватчики запускают по нашей стране с истребителей Су-34 и Су-35, и ранее уже сбивали их, информирует «НБН».

По словам Евлаша, Украине нужно развивать системы противовоздушной обороны для отражения атак врага КАБами, в частности те, которые работают на переднем крае и могли бы облегчить работу пехоты, ежедневно страдающей от таких ударов.

Майор напомнил, что «вторая армия мира» каждые сутки выпускала сотни авиационных бомб по Авдеевке Донецкой области. Сейчас россияне модифицирует это оружие для обстрелов других украинских городов, так как оно наносит больше разрушений, чем ракеты.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Адександр Павлюк высказался о терроре ВС РФ авиабомбами в Сумской области. Военачальник рассказал, что поможет Силам обороны защитить регион от ударов оккупантов КАБами.