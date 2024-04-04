Представитель ВС ВСУ в эфире национального телемарафона объяснил, что «вторая армия мира» не может полностью тратить все свои ракеты, ей нужно оставлять стратегический запас такого оружия для чрезвычайных случаев, информирует «НБН».

По словам Евлаша, последние серии ударов по Украине свидетельствуют о том, что российские оккупационные силы могут выпускать по нашей стране в сутки до 100 воздушных целей разного типа – крылатые, баллистические ракеты, КАБы и дроны-камикадзе «Шахед».

Спикер Воздушных сил сообщил, что захватчики продолжают накапливать ракетное вооружение разных типов, предупредив о новых атаках ВС РФ на стратегическую и критическую инфраструктуру нашей страны.

В то же время Силы обороны изучают тактику применения ракет и ударных беспилотников путинскими войсками и принимают необходимые меры, чтобы эффективно уничтожать все воздушные цели.

Ранее глава государства Владимир Зеленский назвал количество ракет, КАБов и дронов-камикадзе, которое россияне выпустили по Украине в марте.