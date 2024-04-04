Глава пресс-центра Сил обороны юга в эфире национального телемарафона напомнила, что в течение нескольких месяцев путинские войска пытаются уничтожить плацдарм ВСУ на левом берегу Херсонской области, пишет «НБН».

Гуменюк отметила, попытки оккупантов вытеснить ВСУ из села Крынки не приносят успехов, поэтому враг решил изменить тактику. Теперь «освободители» атакуют защитников мелкими группами с разных направлений, в надежде ослабить их.

Пресс-секретарь обратила внимание на то, что также ВС РФ увеличили количество наступлений. В предыдущие недели россияне в сутки осуществляли 1-3 штурмов, последние дни Силы обороны фиксируют 7-8 атак.

Смена тактики ВС РФ на этом участке фронта, по ее словам, говорит о том, что враг ищет эффективные методы для вытеснения ВСУ с плацдарма, ведь командование армии Путина настаивает на достижении целей.

Ранее Гуменюк высказалась о потерях «освободителей» в ходе штурмов позиций Сил обороны в Крынках.