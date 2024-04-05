Российский Telegram-канал SHOT ночью сообщил, что жители Ейска слышали более 10 «хлопков», отметив, что в городе, по предварительной информации, работает противовоздушная оборона, информирует «НБН».

По словам местных жителей, в Ейске стало громко после 03:00, помимо взрывов они слышали звуки автоматных очередей в районе военного городка и аэродрома. Также в Сети сообщали о ярких вспышках в небе.

Позже глава Ейского района Роман Бублик заявил, что в регионе ВС РФ якобы сработали оперативно и слаженно, предотвратив «террористическую атаку». По словам путинского чиновника, на территории района разрушений нет.

Отметим, что ночью было неспокойно и в Морозовске Ростовской области. Как сообщили в Сети, местный военный аэродром подвергся атаке беспилотников, жители города жаловались на громкие «хлопки».