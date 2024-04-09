В британской разведке сообщили, что с появлением фотографий в Сети с обломками неизвестного объекта в поле в Саратовской области, изначально предполагалось, что это кадры части украинского БПЛА.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на аккаунт Минобороны Соединенного Королевства в соцсети Х.

В отчете ведомства сказано, что при более тщательном изучении снимков стало понятно, что на юге страны-агрессора обнаружили фрагменты крылатой ракеты ВС РФ Х-101/102.

В разведке Великобритании считают, что падение обломков ракеты в поле в Саратовской области произошло из-за неисправности снаряда, который «вторая армия мира» 31 марта запускала по Украине. В регионе находится несколько авиационных баз, в частности аэродром «Энгельс».

Британская разведка отметила, что ракеты Х-101/102 – лучшие высокоточные боеприпасы в стране-агрессоре с дальностью поражения около 4000 км, которые армия Путина использовала против Украины. В последний раз захватчики нацелили это оружие на энергетическую инфраструктуру соседнего государства.

В ведомстве добавили, что неисправность этой ракеты указывает на проблемы в производстве снаряда, которые, вероятно, возникли из-за антироссийских санкций и спешка ВПК РФ удовлетворить требования войны.

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