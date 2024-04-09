Военнослужащий сообщил, что на фронте ВС РФ продолжают активно наступать в районе Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, применяя бронетехнику, которую пытаются защитить от дроновых ударов.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Воронова, в районе Красногоровки защитники увидели «чудо» кустарной «модернизации» бронетехники россиянами. «Освободители» накрывают танки железной защитой, которая похожа на гроб, чтобы уберечь их от FPV-дронов. Кроме того, под ней еще должны поместиться десантники.

Офицер отметил, что от командиров на других направлениях ему известно, что захватчики на таких «защищенных» танках пытаются максимально близко подобраться к позициям ВСУ. В частности, используя такую тактику, десантники попытались заехать в Красногоровку, однако защитники их там быстро «положили».

От ударов украинских дронов россияне пытаются уберечь и свои корабли в Черном море. Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что для этого предпринимают оккупанты.