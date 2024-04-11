В эфире национального телемарафона майор сообщил, что воздушная тревога длилась почти с 22:00 до 6:00. В ходе атаки на энергетические объекты в Украине армия Путина использовала почти все, что есть в ее арсенале, информирует «НБН».

Спикер ВС ВСУ отметил, что российские захватчики использовали стратегические бомбардировщики-ракетоносители Ту-95МС. Боевые самолеты взлетали в районе аэродрома «Оленья» в Мурманской области РФ.

Евлаш уточнил, что враг ударил по Украине 20 крылатыми ракетами типа Х-101/Х-555, из них 16 сбила противовоздушная оборона. Также захватчики поднимали в воздух 8 сверхзвуковых истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал». ВС РФ запустили по нашей стране 6 аэробаллистических ракет.

Помимо этого, ночью «вторая армия мира» атаковала энергетическую инфраструктуру страны 40 дронами-камикадзе «Шахед».

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что россияне обстреляли Харьков ракетами С-300/С-400, атакуя разные районы областного центра, чтобы поразить важную инфраструктуру.

Как сообщалось, в Силах обороны юга Украины рассказали, что является «предвестником» массированных ударов войск РФ по Украине.