В новый мобилизационный законопроект, который сегодня был принят Верховной Радой без нормы о демобилизации, была внесена 31 правка, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Новый документ предусматривает введение базовой военной службы сроком на 3 месяца в военное, и 5 месяцев в мирное время. Граждане младше 24 лет имеют право выбрать год и период прохождения службы. Помимо этого, с 2025 года общевойсковая подготовка станет элементом обучения в учебных заведениях.

Новые правила позволят военнообязанным обновить личные данные без визитов в ТЦК – в ЦНАПе или личном электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста. Такие граждане за границей должны дистанционно обновить персональные данные в ТЦК в течение 60 дней с помощью телефонного звонка, через электронную почту или е-кабинет.

По-прежнему люди с инвалидностью, а также освобожденные из плена имеют право на демобилизацию. Граждане, признанные ограниченно пригодными к службе в ВСУ, должны повторно пройти ВВК. Украинцы, которые получили II — III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, кроме защитников, будут проходить повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Теперь полицейские, представители ТЦК или ГПСУ при проверке документов у украинцев в возрасте от 18 до 60 лет будут фиксировать соответствующий процесс на фото или видео. Граждане должны иметь при себе военно-учетный документ и по требованию показать его.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк высказался о мобилизации и уклонении от ТЦК.