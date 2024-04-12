Галущенко в интервью телеканалу «Рада» констатировал, что сейчас ВС РФ активизировали обстрелы критической инфраструктуры. В частности, 22 марта был самый масштабный удар по украинской энергетической системе за весь период полномасштабной войны, и он имеет существенное влияние, информирует «НБН».

По словам главы Минэнерго, российские оккупанты хотят добиться тотального блэкаута в нашей стране, однако после последних обстрелов энергосистема продолжает работать стабильно. Самая сложная ситуация со снабжением электроэнергией остается на Харьковщине.

В то же время война не закончилась и вражеские удары будут продолжаться, поэтому чиновник советует украинцам готовиться к любым сценариям весной и летом. Людям стоит покупать генераторы и павербанки, при этом власти сделают все, чтобы они не понадобились.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал два сценария развития событий с энергетикой в стране после массированных атак оккупантов.