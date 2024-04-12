В аналитическом материале ISW отмечается, что из-за нехватки установок ПВО в Украине путинские войска активизировали нанесение ударов КАБами по прифронтовым территориям и населенным пунктам, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в интервью изданию The Washington Post о потребности Сил обороны в ЗРК Patriot для отражения атак ВС РФ, в частности баллистикой.

В Институте изучения войны сообщают, что Киеву в условиях обстрелов приходится делать сложный выбор между защитой больших населенных пунктов в тылу при помощи установок ПВО либо активных районов на фронте.

Дефицит систем противовоздушной обороны у Украины армия Путина использует для разрушения критической инфраструктуры страны, ограничения ее потенциала ВПК, а также для нанесения воздушных ударов по позициям защитников на передовой.

В середине февраля этого года россияне использовали разреженное покрытие ПВО вдоль фронта для оккупации Авдеевки. В ISW считают, что сейчас активизацию атак КАБами ВС РФ применяют в ходе наступления на Часов Яр.

Ранее американские аналитики сообщили об изменении тактики «второй армии мира» в районе Часового Яра.