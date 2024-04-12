В пресс-службе Сумской ОВА сообщили, что войска Российской Федерации около 15:00 нанесли авиационный удар по гражданской инфраструктуре и жилому сектору областного центра, опубликовав фотографии последствий обстрела.

В ведомстве отметили, что, по предварительной информации, в результате атаки российских оккупантов пострадали три человека, информирует «НБН».

Фото – t.me/Sumy_news_ODA

Фото – t.me/Sumy_news_ODA

Фото – t.me/Sumy_news_ODA

Помимо этого, удар КАБа разрушил кровлю нежилого помещения, которая загорелась. Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Также получили повреждения два административных нежилых помещения и 73 окна в трех жилых домах.

Ранее российские оккупационные силы нанесли авиационный удар по Сумам в четверг, 11 апреля. Армия Путина ударила КАБами по тепловой электростанции в областном центре, по предварительной информации обошлось без пострадавших.

В этот же день ВС РФ обстреляли Николаев баллистикой. В Силах обороны юга показали кадры последствий вражеской атаки на город.