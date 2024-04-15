Telegram-канал ASTRA российских независимых журналистов, ссылаясь на источники в экстренных службах Белгородской области, заявил об ударе беспилотников по международному аэропорту в городе, информирует «НБН».

Сообщается, что в ночь на 12 апреля как минимум три дрона атаковали аэропорт, один из БПЛА взорвался на его территории. В результате загорелась трава, однако пожар быстро потушили. Обстрел обошелся без повреждений.

В Telegram-канале напомнили, что с первого дня полномасштабного вторжения российских оккупационных сил в Украину на все полеты из белгородского аэропорта введен запрет.

Напомним, утром 12 апреля местные паблики сообщили, что в Белгороде был нанесен дроновый удар по административному зданию энергетической компании «Газпром». В Сети показали фотографии последствий прилета, глава региона Вячеслав Гладков заявил о пострадавших.