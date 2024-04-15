В аналитическом материале ISW отмечается, что враг постоянно ставит нереалистичные цели относительно своего продвижения на фронте в Украине. Однако, командование путинских войск, вероятно, убеждено, что дефицит снарядов у защитников позволит армии Путина оккупировать Часов Яр за несколько недель, информирует «НБН».

Американские эксперты обратили внимание на заявление главкома ВСУ Александра Сырского. Генерал рассказал, что командование ВС РФ приказало оккупантам захватить город до 9 мая.

Такие сроки говорят об уверенности военного руководства государства-террориста в том, что армия Путина сможет оккупировать Часов Яр более быстрыми темпами, чем Бахмут в мае прошлого года и Авдеевку в феврале 2024-го.

В ISW допускают, что войска РФ действительно могут продвигаться быстрее на этом направлении в связи с затянувшейся нехваткой боеприпасов и систем ПВО у Сил обороны Украины.

Ранее американские аналитики сообщили об изменении тактики ВС РФ в районе Часового Яра.