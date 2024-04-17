Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в спецслужбах, заявило, что сегодня дроны ГУР МОУ ударили по авиационному заводу им. Горбунова в Казани, информирует «НБН».

Как сообщают журналисты, в столице Республике Татарстан на территории авиационного предприятия утром прогремели взрывы, перед этим в этом районе сработала сирена.

Одновременно с объявлением воздушной тревоги с территории предприятия начали эвакуировать персонал. Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

В «Росавиации» заявили о временной приостановке работы аэропортов в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Позже в оборонном ведомстве РФ сообщили, что над территорией Татарстана якобы был сбит беспилотник.

Отметим, что на казанском авиазаводе им. Горбунова россияне производят и ремонтируют боевые самолеты, в частности сверхзвуковые бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М и Ту-160М.

Ранее у Буданова заявили о «демилитаризации» транспортного вертолета Ми-8 оккупантов на аэродроме в Самаре 17 апреля.