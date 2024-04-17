Telegram-канал «Досье Шпиона» сообщил, что ночью две баллистические ракеты ATACMS ударили по аэродрому 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО страны-агрессора в Джанкое.

В результате обстрела авиационной базы российских захватчиков были уничтожены три ЗРК С-400 «Триумф» и радиолокационная станция, информирует «НБН».

Фото — t.me/dosye_shpiona

Первый прилет ракеты пришелся по позициям этих установок противовоздушной обороны, второй – по пункту приема и ремонта техники, где на момент атаки на обслуживании находилось два комплекса С-300. На пункте после удара произошла вторичная детонация боеприпасов.

Также известно о 15 раненых захватчиках и 22 пропавших без вести «освободителях».

Отметим, ранее в Сети заявили, что в результате ночной атаки на аэродром в Джанкое были уничтожены ударные вертолеты «второй армии мира».