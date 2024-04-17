В комментарии «Суспільне» глава Черниговской ОВА рассказал, что войска страны-агрессора для обстрела областного центра применили три крылатых ракеты «Искандер», информирует «НБН».

Чиновник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ракетных ударов ВС РФ по городу разрушена восьмиэтажка, повреждены четыре многоэтажных дома, больница, центральный корпус «Черниговской политехники» и десятки авто.

Чаус добавил, под завалами могут находиться люди. На данный момент известно об 11 погибших и более полсотни пострадавших, из них трое детей.

Позже в ГСЧС заявили, что количество погибших возросло до 16 человек, пострадавших до 61. Троих удалось спасти из-под завалов.

Напомним, что ранее глава государства Владимир Зеленский отреагировал на ракетную атаку ВС РФ на Чернигов. Президент показал кадры разрушений в результате обстрела и рассказал, что могло помочь предотвратить эту трагедию.