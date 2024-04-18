Пропаганда РФ использует сюжеты украинских журналистов об обучении пограничников для распространения фейков о подготовке ВСУ к наступлению на Курскую область страны-агрессора с территории Сумщины, что приведет к усилению боевых действий в регионе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на ЦПД.

Параллельно рупоры Кремля заявляют, что оккупанты готовят наступление на Сумщину, чтобы якобы оттянуть резервы украинских сил из-под Купянска Харьковской области. В ЦПД отметили, что подобные фейковые сообщения – часть российской кампании «пропаганда страха».

Такой дезинформацией враг хочет оправдать ежедневные удары по Сумской области и хочет посеять панику среди местных жителей, чтобы как можно больше людей выехало из приграничных регионов.

В ЦПД подчеркнули, что у «второй армии мира» нет достаточного количества резервов для начала наступательных операций в Сумской области.

Напомним, глава ГУР МОУ Кирилл Буданов спрогнозировал сроки масштабного наступления путинских войск, указав на его ключевую цель.