Украинские артистки в интервью журналу Billboard сообщили, что к созданию их конкурсного номера для «Евровидения» присоединилась Таня Муиньо. Эта новость поразила поклонников alyona alyona и Jerry Heil и еврофанов, информирует «НБН».

Фото – instagram.com/tanumuino

По словам исполнительниц, они и сами были удивлены, что будут сотрудничать с одним из самых известных режиссеров мира. Певицы отметили, что Муиньо не только талантливая украинка, которая работает с голливудскими звездами.

alyona alyona и Jerry Heil считают, что она сделала в музыкальной индустрии то, что никто не делал. Артистки добавили, что Муиньо – часть украинской культуры и они гордятся ею.

Исполнительницы отметили, что они рассказали режиссеру клипов свое видение и боль, которую вложили в песню Teresa & Maria, и через несколько дней получили от нее концепцию впечатляющего номера.

Отметим, что судьи Нацотбора и зрители посоветовали исполнительницам изменить номер для «Евровидения». alyona alyona и Jerry Heil раскритиковали за образы и подачу песни. Член жюри Андрей Данилко упрекал артисток в том, что они на сцене «живут отдельно».