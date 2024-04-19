Советник мариупольского мэра Петр Андрющенко в своем Telegram-канале прокомментировал утренние «хлопки» во временно захваченном россиянами городе, информирует «НБН».

Как сообщил чиновник, три взрыва прогремели над металлургическим комбинатом им. Ильича. По предварительной информации, как минимум один удар был нанесен по пункту управления войск страны-агрессора.

Советник городского главы пообещал позже предоставить подробности прилета. В то же время в движении сопротивления Мариуполя уточнили, что утром «бавовна» посетила руководство одного из батальонов «второй армии мира».

Напомним, что вчера утром было неспокойно во временно оккупированном Бердянске. Жители города сообщили о взрыве, «освободители» пожаловались на уничтожение их склада с боеприпасами. Андрющенко заявил, что ранее захватчики намекнули на необходимость повторной атаки после «хлопков» 15 апреля.