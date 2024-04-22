Представитель «Укрэнерго» предупредила о том, что после масштабных ударов ВС РФ в течение весны и лета может возникать дефицит электроэнергии, так как необходимо много времени на восстановление электростанций.

По словам Цатурян, именно в теплое время года ремонтируются электростанции при подготовке к новому отопительному сезону, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Представитель компании отметила, что уже стартовали ремонтные работы на АЭС, больше мощностей будут выводить на временный ремонт в течение весны и лета. По этой причине в системе появится ощутимый дефицит, который власти постараются покрыть за счет импорта электроэнергии из европейских государств.

Цатурян предупредила о том, что, если электроэнергии стране не будет хватать даже с учетом импорта, будет привлечена аварийная помощь или применение определенных графиков ограничения потребления для промышленности и бизнеса.

Напомним, глава правления «Укрэнерго» назвал два сценария развития событий с энергетикой после масштабных обстрелов.