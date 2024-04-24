Издание «РБК-Украина», ссылаясь на собственные источники, сообщило, что «бавовну» на двух нефтебазах в Смоленской области РФ устроили беспилотники Службы безопасности Украины, информирует «НБН».

По словам собеседника журналистов, этой ночью дроны ударили по базам «Роснефти», на которых перекачиваются и хранятся горюче-смазочные материалы. Предприятия расположены в городе Ярцево и селе Раздорово Смоленской области.

СМИ пишет, что на этих базах россияне хранили 26 000 кубометров топлива. После «бавовны» на предприятиях вспыхнул пожар, персонал эвакуировали.

Источник добавил, что СБУ продолжит уничтожение объектов в РФ, которые снабжают топливом российские оккупационные силы, которые воюют на территории нашей страны.

Напомним, что в России пожаловались на ночную атаку беспилотников. В результате удара БПЛА была «бавовна» не только в Смоленской области, также горела нефтебаза в Воронежской области. Соответствующие кадры опубликовали в Сети.