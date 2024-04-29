Руководитель ОВА в эфире национального телемарафона сообщил о плановом накоплении сил ВС РФ на Купянском направлении, комментируя заявление главкома ВСУ Александра Сырского об увеличении численности и перегруппировке вражеских войск на Харьковском направлении, информирует «НБН».

Чиновник отметил, что в районе Купянска захватчики примерно месяц-два немного изменили тактику, фактически прекратили активные массированные штурмы, после того, как Силы обороны нанесли им достаточное поражение.

Поэтому, как заявил Синегубов, путинским войскам пришлось провести ротацию, восстановиться, то есть фактически заменить подразделение, в связи с чем на Купянском направлении накопления сил врага не фиксировалось. Сейчас россияне накопленные резервы пытаются бросать на другие участки фронта.

Глава ОВА объяснил, что сейчас происходит такое же плановое накопление войск ВС РФ, которое происходило в течение фактически десяти месяцев, поэтому пока рано говорить об открытии новых линий фронта захватчиками, в частности на севере страны. При этом ВСУ должны быть готовы к любому развитию событий.

Напомним, в ISW оценили возможность наступления армии Путина на Харьков.