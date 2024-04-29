Представитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии заявил, что войска страны-агрессора не смогут захватить Часов Яр к 9 мая, учитывая, что они продвинулись от Авдеевки за раз на 5-10 километров, информирует «НБН» со ссылкой на ERR.

По его словам, при таких темпах продвижения ВС РФ город для них недосягаем. Кроме того, взять весь населенный пункт сложно, так как это такие медленные планомерные бои в городских условиях. Учитывая, что на оккупацию Авдеевки или Бахмута россияне потратили несколько месяцев, захват Часового Яра остается маловероятным.

Вяли отметил, что сейчас главный удар армии Путина идет на Авдеевском и Бахмутском направлениях, захватчики преследуют цель выйти на границы Донетчины и Луганщины.

Он добавил, что одна из самых горячих точек сегодня – поселок Очеретино в районе Бахмута, где оккупанты смогли вклиниться в оборону защитников в момент проведения ротации подразделений ВСУ.

Ранее аналитики ISW рассказали о возможностях, которые получит армия Путина в случае оккупации Часового Яра.