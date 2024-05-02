Советник городского главы отметил, что «вторая армия мира» будет продвигаться на фронте до тех пор, пока Силы обороны не смогут побороть ее авиацию. Сегодня самолеты ВС РФ практически безнаказанно терроризируют ВСУ КАБАми, не давая возможности защитникам закрепиться.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Чиновник заявил, что Украине нужно закрывать небо, поскольку «они действительно обнаглели». По словам Андрющенко, ни один самолет армии Путина еще так далеко не залетал, как это было в апреле.

Советник мэра Мариуполя считает, что авиация войск РФ скоро начнет приближаться к линии боестолкновения. Так происходит, поскольку россияне понимают, что у ВСУ нет чем отвечать и они не могут закрыть воздушное пространство.

Чиновник уверен, что, когда у Украины появятся средства для защиты неба, ситуация изменится в пользу Сил обороны, ведь враг не сможет уничтожать их укрепления.

Напомним, 1 мая в Мариуполе прогремел взрыв. Андрющенко сообщил о неудачной попытке оккупантов сбить ракету, что закончилось прилетом.