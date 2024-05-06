Пресс-секретарь ВС ВСУ в эфире национального телемарафона отметил, что сейчас наблюдается относительное затишье после масштабных обстрелов Украины российскими захватчиками, информирует «НБН».

По словам майора, вероятно, ВС РФ готовятся к проведению новых атак, анализируя результаты ударов по энергетическим объектам нашей страны, нанесенных ими в последние месяцы.

Евлаш объяснил, что армия Путина не может использовать все ракеты «под ноль», ей всегда нужно оставлять какой-то стратегический запас. Поэтому сейчас наблюдается пауза в таких обстрелах, перед этим был перерыв в использовании россиянами дронов-камикадзе «Шахед».

Несмотря на то, что оккупанты используют меньше ракет, как отметил спикер Воздушных сил, они продолжают применять для ударов КАБы, что является серьезной проблемой.

Напомним, ночью 6 мая войска страны-агрессора атаковали энергетику Сум и области. В ОВА рассказали подробности о вражеском ударе «Шахедами».