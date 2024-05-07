Пресс-секретарь Воздушных сил Украины в эфире национального телемарафона прокомментировал ситуацию с обнаружением целой боевой части ракеты Х-69 ВС РФ в Голосеевском районе Киева, которую вчера обезвредили саперы ДСНС, информирует «НБН».

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По словам майора, войска Российской федерации активизировали применение авиационных ракет Х-59 и Х-69 для ударов по Украине. Евлаш объяснил, что обнаружение такого боеприпаса в столице – результат работы противовоздушной обороны.

Представитель ВС ВСУ подчеркнул, что падение боевой части ракеты не означает ее уничтожение в воздухе и иногда оно может вызвать разрушительные последствия, поэтому украинцев просят всегда во время тревоги находиться в укрытии.

Ранее Евлаш назвал характеристики ракеты Х-59, которую в последнее время российские захватчики часто применяют для обстрелов нашей страны.