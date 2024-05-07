Генерал сообщил, что Служба безопасности Украины разоблачила в стране 47 разнокалиберных агентурных сетей РФ в прошлом году и с начала 2024-го – еще 11, информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Он уточнил, что в некоторых сетях РФ задействовала нардепов, отдельных представителей Сил обороны. Также эти сети корректировали удары «второй армии мира» в разных регионах нашей страны.

Глава СБУ рассказал, что перед арестом сотрудники спецслужбы некоторое время следят за наводчиком, могут «скармливать» ему заведомо ложные данные, что помогает разоблачить вражескую сеть.

По словам Малюка, разоблачение наводчиков, которые помогают российским оккупантам, – одно из ключевых направлений работы СБУ. Спецслужба делает все, чтобы «вычистить» агентуру врага из всех сфер, что важно для победы Украины в войне.

Ранее СМИ сообщили, что Кремль начал охоту на Малюка. Журналисты объяснили, почему глава СБУ – целью номер один для россиян.