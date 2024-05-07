Глава немецкого правительства Олаф Шольц согласился с предложением вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля об использовании прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине, информирует «НБН» со ссылкой на агентство Reuters.

После встречи с премьер-министрами государств Балтии в Риге представитель Берлина сообщил, что сейчас нет никаких обязательств по закупкам в Европе, так как есть договоренность об использовании около 90% доходов от активов РФ на нужды обороны Украины, уточнив, что речь идет о нескольких миллиардах евро в год.

Канцлер ФРГ заявил, что оружие и амуниция для ВСУ должны закупаться не только в европейских странах, поскольку сейчас важно быстро доставлять все необходимое Силам обороны Украины, а не после строительства нового завода.

Ранее в Германии были возмущены насмешливым заявлением Шольца относительно предоставления украинцам дальнобойных ракет Taurus.