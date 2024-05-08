Представитель ВМС ВСУ в эфире телеканала «Эспрессо» подтвердил заявления западного СМИ о том, что армия Путина не может в полном объеме эксплуатировать для логистики незаконно построенный россиянами транспортный переход через Керченский пролив, информирует «НБН».

Плетенчук напомнил, что ранее в СБУ заявляли, что в результате успешного удара спецслужбы и ВМС по опоре Керченского моста враг не может в полном объеме пользоваться железной дорогой.

При этом, несмотря на то, что из-за повреждений транспортного перехода российские захватчики не могут его эксплуатировать в полном объеме, они все же перебрасывают через него грузовиками живую силу и некоторые типы вооружения оккупационных войск.

Отметим, что ранее британское издание The Independent заявило, что Керченский мост больше не является эффективной целью для поражения ВСУ, так как РФе не использует его для снабжения армии Путина.

Как сообщалось, росСМИ рассказали, что использовала Украина для подрыва Крымского моста в 2022 году.