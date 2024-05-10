В 22:30 советник мариупольского мэра в своем Telegram-канале сообщил о «салюте» в городе. Спустя две минуты Андрющенко опубликовал фотографию дыма над местом прилета, куда поехали пожарные, информирует «НБН».

Фото — t.me/andriyshTime

В то же время в оккупационных каналах написали о задымлении и повреждениях в центре Мариуполя, заявив, что по городу наносятся удары баллистическими ракетами ATACMS.

По словам советника городского главы, эпицентр прилета был по бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой базировались российские захватчики. На территорию предприятия приехала карета скорой помощи.

Фото — t.me/andriyshTime

Около 23:00 чиновник снова сообщил о взрывах, которые прогремели в Приморском районе города либо в Мариупольском районе, отметив, что подробности о «хлопках» уточняются.

«Военкор» Владимир Разин заявил, что в Мариуполе противовоздушная оборона якобы отразила ракетный удар, однако в результате сбития воздушной цели есть последствия – на месте падения обломков вспыхнул пожар. Пропагандист добавил, что информации о пострадавших пока нет.

Ранее Андрющенко показал неудачную попытку ПВО оккупантов сбить ракету над Мариуполем.