О том, что тренер «Жироны» Мигель Анхель «Мичел» Санчес Муньос весьма доволен тем, как его подопечные «квалифицировалась» в «Лигу Чемпионов», но уже поставил игрокам приоритетные задачи на незавершенные матчи чемпионата Испании, пишет «НБН», ссылаясь на материал местного издания AS.

По словам Мичела, была очень неплохая неделя, поскольку после выхода в «Лигу Чемпионов», игроки получили два дня на менее интенсивные тренировки, что позволило имне немного расслабиться. Кроме того, вопреки тому, что «Жирона» достигла ключевой цели, но футболисты еще хотят реализовать свои амбиции в этом чемпионате.

В частности, «Жирона» стремится финишировать в первой двойке рейтинга, а также максимально помочь Артему Довбику стать лучшим бомбардиром сезона, то есть необходимо обойти «Барселону», выиграв все оставшиеся матчи.

Ранее мы писали о том, почему руководство «Барселоны» не против сменить Левандовского на легионера Довбика из «Жироны».