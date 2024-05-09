О том, что, судя по всему, российские «власти» не только готовят массовую депортацию людей, попавших в данные реестры, но и ведут аналогичные списки в отношении тех, кто не сможет вернуться в ближайшее время, пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно движению сопротивления, в силу различных жизненных обстоятельств, в город успели вернуться 600 граждан, но поскольку оккупанты опасаются возвращения «агентурной сети» Сил Обороны, то и активно создают соответствующий реестр.

Составление вышеописанных списков подтверждает очередное преступление РФ, когда жителям по позволяют возвращаться в родной город, который до этого же был разрушен армией Путина, из-за античеловеческой политики Кремля.

Взамен украинцам, в Мариуполь интенсивно завозят этнических русских и выходцев из Центральной Азии, трансформируя демографический состав населения.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали подробности расстрела оккупантов украинцем, которого мобилизовали в армию Путина.