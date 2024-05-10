Ночью местные паблики сообщили, что под Калугой на территории крупнейшего в регионе НПЗ «Первый завод» упал дрон. В результате взрыва произошел пожар. Пропагандистское агентство «РИА Новости» заявило, что на территории предприятия загорелись 3 емкости с дизельным топливом и 1 с мазутом.

Telegram-каналы показали кадры пожара на НПЗ, информирует «НБН».

Утром глава региона Владислав Шапша подтвердил возгорание на предприятии, не уточнив, на каком именно. Путинский чиновник сообщил о ликвидации пожара, добавив, что по предварительным данным обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 9 мая БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. Как утверждают россияне, дроны были подавлены РЭБ, некоторые беспилотники упали на резервуары, в результате чего на предприятии вспыхнул пожар.