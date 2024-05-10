В отчете разведки Великобритании отмечается, что Российской Федерации не удалось на параде 9 мая показать свою «военную силу», что связано с огромными потерями личного состава и техники армии Путина на фронте в Украине, информирует «НБН».

Сообщается, что на Красной площади россияне продемонстрировали 61 боевое транспортное средство, однако не представили тяжелую бронетехнику и гусеничную военную технику. В центре Москвы на параде появился только один советский танк Т-34, учитывая, что во время церемонии в 2020 году основных боевых танков было 20 единиц.

Кроме того, РФ похвасталась 9 многоцелевыми истребителями Су-30 и МиГ-29, а также 6 штурмовыми самолетами Су-25.

Британская разведка также заметила, что из 30 единиц боевой техники более двух третей Москва получила из военных академий, молодежных и ветеранских групп.

В ведомстве добавили, что в параде участвовали 9000 военнослужащих, курсантов и ветеранов, в 2023 году их было 8000, в 2021 году – 11 000.

Напомним, аналитики SW проанализировали заявления Путина во время выступления на параде 9 мая.