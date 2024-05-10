В интервью изданию OBOZ.UA телеведущий ответил, как он относится к тому, что его коллега с мужем и детьми уехала из страны. Соломка считает, что граждане нашей страны сейчас должны быть в Украине, однако Фреймут, по всей видимости, боится, поэтому в какой-то степени ее можно понять.

По словам телеведущего, вероятно, звезда украинского телевидения не видит будущего в родной стране и уже никогда не вернется, информирует «НБН».

Кроме того, Соломка считает, что большая часть публичных людей, которые уехали за границу, домой возвращаться не намерены, приняв соответствующее решение. При этом телеведущий отметил, что остается под вопросом, будут ли они счастливы в чужой стране.

Ранее коллега Фреймут сообщал, что она уехала в Британию с детьми и мужем, бывшим гендиректором «Нового канала» Владимиром Локотко во время благотворительного мероприятия победительницы шоу «Танцы со звездами» Илоны Гвоздевой.

Напомним, блогер Богдан Беспалов сообщал, что именно из-за Локотко между Фреймут и ее коллегой Машей Ефросининой произошел конфликт.