О том, что с наступлением ночи на пятницу, 10 мая, армия Путина активизировала огневое давление на передний край оборонных позиций ВСУ на Волчанском направлении, воспользовавшись поддержкой различных артиллерийских систем и техники, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-профиле Минобороны Украины.

Как стало известно, приблизительно в 5 часов утра пятницы, «освободители» попытались осуществить прорыв через линию обороны защитников нашей страны, прикрываясь бронетехникой. Впрочем, по состоянию на 1 час дня, можно смело утверждать — все вражеские атаки полноценно отбиты, однако кое-где ведутся бои различной степени интенсивности.

Кроме того, с целью усиления оборонного потенциала ВСУ на данном участке фронта, уже проведена переброска резервных подразделений.

Таким образом, бойцы Сил Обороны Украины продолжат сдерживать наступательные действия врага на Харьковщине.

Ранее мы писали о том, что Терехов рассказывал о настроениях жителей Харькова на фоне сообщений о наступлении оккупантов.