Украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале сообщил, что во временно захваченном Сорокино был нанесен ракетный удар по большому складу с боеприпасами российских оккупационных войск. Соответствующие кадры начали распространяться в местных и российских пабликах, информирует «НБН».

Фото — Telegram-канал «Мой Краснодон»

По словам Казанского, Сорокино находится в глубоком тылу россиян на границе Луганщины со страной-агрессором. На месте прилета начался сильный пожар, слышна вторичная детонация БК. Местные жители рассказали, что оккупанты перекрыли въезд в населенный пункт.

Напомним, на прошлой неделе Силы обороны Украины ударили по нефтебазах в Луганске и городе Ровеньки. В областной военной администрации сообщили, что в результате атак ВСУ был уничтожен стратегический запас топлива российских захватчиков в регионе.