В Центре национального сопротивления сообщили, что Кремль поощряет россиян идти воевать против Украины обещаниями получениями земли «участниками СВО» на временно захваченных территориях Донетчины и Херсонщины.

Бойцам «второй армии мира» обещают выдавать по 2 гектара земли на юге украинских областей, информирует «НБН».

В ЦНС напомнили, что недавно на ВОТ заработали оккупационные «государственные жилищные инспекции», которые ищут квартиры, чьи владельцы выехали из региона, или пустое жилье. Такую недвижимость россияне намерены объявить бесхозной и «национализировать».

При этом «освободители» не успевают получить обещанное Кремлем из-за недолгой продолжительности жизни на войне в Украине, вместо этого оккупанты продают недвижимость и землю.

Ранее СМИ сообщили, что Кремль окончательно запретил чиновникам уезжать из РФ из-за страха утечки государственных тайн.