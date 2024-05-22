Секретарь СНБО в комментарии британскому изданию Financial Times назвал запрет на применение американского оружия для ВСУ по территории РФ «совершенно несправедливым» и призвал Вашингтон снять соответствующее ограничение, информирует «НБН».

По словам чиновника, Силы обороны Украины должны иметь возможность бить по объектам на территории страны-агрессора, поскольку атаки на российские НПЗ, склады оружия и логистические центры помогут помешать новому наступлению путинских оккупационных сил.

Литвиненко также упомянул наступление армии Путина в Харьковской области. Он отметил, что защитники проделали большую работу, чтобы остановить продвижение оккупантов в регионе, и смогли стабилизировать ситуацию.

Секретарь СНБО добавил, что у ВС РФ на сегодня недостаточно сил для захвата Харькова, однако не исключено, что россияне в будущем попытаются это сделать.

Напомним, в Минобороны США ответили на призыв Украины разрешить защитникам наносить удары по территории РФ американским оружием.