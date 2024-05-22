Военный эксперт рассказал, что российские оккупанты наступлением на Харьковщине рассчитывали спровоцировать большой гуманитарный кризис, вызванный побегом жителей областного центра и региона, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Черник напомнил, что Харьков – большой военно-промышленный хаб для ВСУ, там в большом количестве выпускается бронетехника с радарами и ракетами. Путин хотел, чтобы из города выехали 300-400 тысяч человек, которые являются рабочими руками на военных предприятиях.

По словам аналитика, также россияне наступлением в Харьковской области пытались отвлечь силы и средства ВСУ, особенно артиллерию, с других направлений и частично враг смог достичь своей цели.

Кроме того, действиями захватчиков в приграничье области РФ старалась осуществить и информационно-психологическое давление.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин высказался об атаках ВС РФ на Харьковщине и оценил угрозу наступления армии Путина на Сумскую область.