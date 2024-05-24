Американское издание The New York Times прокомментировало инцидент со сбоем в работе Starlink накануне наступления ВС РФ на Харьковщине. Бойцы 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили, что спутниковый интернет внезапно замедлился, из-за чего защитники не могли делиться оперативной информацией и быстро общаться, пишет «НБН».

По данным СМИ, за сбоем в работе терминалов стоят россияне – они перед наступлением в Харьковской области применили секретное мощное электронное оружие против интернет-сервиса, вызвав массовые сбои в его работе. Один из бойцов бригады рассказал, что за день до атак захватчиков Starlink просто выключился.

Журналисты отмечают, что, если оккупанты добьются успеха в таких атаках, это приведет к тактическому сдвигу в войне, поскольку критические моменты из-за проблем со связью Starlink будут ставить ВСУ в невыгодное положение на поле боя.

Напомним, аналитики ISW объяснили, почему ВС РФ пришлось начать повторное наступление в Украине раньше, чем они планировали.