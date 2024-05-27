Немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что некоторые страны Североатлантического Альянса готовы расширять помощь Украине, в частности действовать на ее территории, информирует «НБН».

По данным СМИ, за это выступают шесть государств – Великобритания, Франция, Канада, Литва, Польша и Эстония, не поддерживают две страны – Германия и США. Журналисты пишут, что вопрос расширения помощи Украине касается трех направлений – обучения, логистики и ПВО.

Экс-начальник оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге считает, что удобнее и дешевле отправить инструкторов НАТО для подготовки защитников на запад Украины, чем заставлять бойцов ВСУ летать по Европе. Поэтому в Альянсе обсуждают соответствующую возможность.

Также поднимается вопрос поставок оружия не к украинским границам, в ближе к фронту, для чего в организации разрабатывают концепцию «передовой логистики».

Помимо этого, Польша предложила закрыть небо над западом Украины с помощью зенитных комплексов НАТО. В связи с этим члены Альянса начали обсуждать вопрос ПВО.

Ранее в польском МИД отреагировали на призыв Украины сбивать российские ракеты с территории НАТО.