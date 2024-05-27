Представитель Госпогранслужбы Украины сообщил, что на границе с Сумщиной нет сформированной РФ мощной группировки войск для наступления на регион и прорыва к областному центру, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Также Демченко прокомментировал деятельность российских ДРГ в регионе. По его словам, диверсанты ВС РФ с конца прошлого года наиболее активны именно на Сумщине. В области враг ищет места расположения бойцов ВСУ и линии обороны, чтобы наносить удары по ним.

Спикер ГПСУ рассказал, что российские ДРГ могут состоять из 4-5 диверсантов, были группы их более 10 человек и даже до 20 оккупантов. Большие ДРГ в ходе захода на территорию Сумщины делились на меньшие группы, чтобы окружить бойцов Сил обороны.

Он добавил, что попытки прорыва диверсантов бойцы ВСУ фиксируют по всей протяженности границы области и разоблачают их.

Ранее начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов оценил возможность наступления «второй армии мира» на областной центр со стороны Сумщины.