В отчете ISW отмечается, что на днях российские захватчики на Донетчине провели четыре механизированных атаки ротами и меньшими подразделениями на нескольких оперативных направлениях, информирует «НБН».

Американские эксперты отметили, что результатом этих дополнительных атак на Донетчине стали незначительные продвижения армии Путина в районе сел Новопокровское и Старомайорское.

Аналитики обратили внимание на то, что захватчики в последние дни увеличили темпы наступления в направлении города Покровск, одновременно снизив интенсивность атак на севере Харьковской области.

В Институте изучения войны допускают, что цель этих ограниченных атак «второй армии мира» – оценить реакцию ВСУ и их обороноспособность на Донетчине. Россияне хотели узнать, если у них возможность для наступлений на других направлениях в регионе.

Напомним, в ВСУ объяснили, почему россиянам важно захватить село Липцы на Харьковщине и чем грозит областному центру оккупация этого населенного пункта.