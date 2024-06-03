Представитель Воздушных сил Украины в эфире программы «Ранок.LIVE» рассказал, что для достижения паритета в небе над Украиной ВСУ должны получить как минимум две эскадрильи, информирует «НБН».

По словам майора, Силы обороны нуждаются в около 150 единицах авиации, включая транспортные самолеты, которые позволят защитникам полностью обеспечить достижение их военных целей.

Евлаш отметил, что поставки американских истребителей F-16 в нашу страну – это мощно, однако ВСУ также нужны и ракеты, которыми они смогут достать российских захватчиков на достаточно дальнем расстоянии и наносить им поражение.

Спикер Воздушных сил добавил, что наша страна обрадуется любой помощи от партнеров в вопросе передачи военных самолетов, поскольку украинский авиационный парк давно устарел.

Напомним, на прошлой неделе правительство Швеции сообщило, что передаст Киеву самолеты радиолокационной разведки ASC 890. Евлаш рассказал, как эта авиация усилит потенциал Воздушных сил ВСУ и украинской ПВО.