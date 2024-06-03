Спикер Госпогранслужбы в эфире национального телемарафона прокомментировал слухи о минировании побережья реки Тиса. По словам Демченко, соответствующие сообщения являются российской ИПСО, пишет «НБН».

В то же время, как рассказал спикер ГПСУ, Украина усиливает свои границы с Молдовой и государствами-членами Евросоюза, что является ее обязанностью перед соседними государствами. Он подчеркнул, что предотвращение незаконного пересечения границы гражданами не предусматривает минирование территорий или любые другие меры, которые могут угрожать жизни украинцев.

Демченко добавил, что укрепление государственной границы происходит за счет других методов, в частности увеличения пограничных нарядов, а также применения видеокамер и БПЛА.

Ранее в ГПСУ рассказали, на каких участках государственной границы чаще всего задерживают уклонистов.